الشهابي: الرئيس السيسي استعجل إرسال مخرجات الحوار الوطني في القضايا المطروحة

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن التاريخ المصرى يكتب الآن من جديد وبشكل صحيح ، لافتا إلى أن الرئيس السيسى الذى دعا للحوار الوطنى منذ أكثر من عام ووعد فى دعوته أنه سيستجيب لمطالب المتحاورين وسينفذ مخرجات الحوار الوطنى، يسجل اليوم على صفحته الشخصية أنه تلقى مخرجات الحوار الوطنى وسيحيلها للجهات المسئولة لدراستها وتنفيذ الشق التنفيذى منها بقرار رئاسى وما يحتاج إلى تعديلات تشريعية سيحيلها إلى البرلمان بإصدارها.

واضاف الشهابي فى بيان صحفى له أنه يسجل أيضا بجانب هذا أن الرئيس كان وراء نجاح الحوار الوطنى عندما أكد فى دعوته له لا إقصاء لأحد ولا يوجد به خطوط حمراء وايضا بمتابعته الدقيقة لجلسات القضايا المختلفة فى المحاور الثلاثة التى أقرها مجلس أمناء الحوار الوطنى.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسى هو الذى استعجل ارسال مخرجات الحوار الوطنى فى القضايا التى نوقشت وتم صياغة مخرجاتها إليها ، مشيرا إلى أن الرئيس تلقى تقرير مجلس الأمناء بالمخرجات صباح اليوم ليقرأها الرئيس بعناية ويحيلها إلى الجهات المعنية ويبشرنا بكلماته على صفحته الشخصية بعزمه على تنفيذ ما وعد به لإصدار قرارات رئاسية تنفيذية لتنفيذ المخرجات التى تحتاج لقرار او إحالتها إلى البرلمان بإصدارها فى شمل تعديلات تشريعية.

وأعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل كلمات الرئيس على صفحته الشخصية بداية لتاريخ جديد فى العلاقة بين الحاكم والمواطنين ،مشيرا إلى أن الرئيس دعا للحوار ووعد بتنفيذ مخرجاته و اليوم يبشرنا بتنفيذ ما وعد به وهو بذلك يدعم دعائم الثقة بينه وبين مواطنيه.

وأشاد رئيس حزب الجيل بكلمات الرئيس الذى قال فيها إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان.

لافتا الشهابي إلى تأكيد الرئيس على إحالة تلك المجرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، كما وعد الرئيس فى كلمته أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية التشريعية

أشار الشهابي إلى شكر الرئيس وامتنانه لكافة المشاركين فى إعداد وصياغة تلك المخرجات، مؤكدا أنها لغة جديدة بين الرئيس ومواطنيه يستحق الرئيس عليها الشكر والتقدير والامتنان أيضا.

