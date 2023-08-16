ناما طوال الليل.. العثور على سائحين أمريكيين مخمورين في برج إيفل

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم العثور على رجلين أمريكيين الاثنين الماضي، بعد أن أمضيا ليلة مخمورين في برج إيفل، وفقًا لما ذكرته إدارة النصب التذكاري.

وقال مكتب المدعي العام في باريس لشبكة "سي إن إن: إن الرجلين اللذين كانا يملكان تذاكر مساء الأحد للدخول لبرج إيفل "حوصرا هناك بسبب استهلاكهما المفرط للكحول والخمور.

وأوضحت إدارة برج إيفل أنه تم العثور على السائحين نائمين في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين من قبل موظفي الأمن في برج إيفل الذين كانوا يقومون بجولاتهم قبل افتتاح النصب التذكاري.

وأضافت أنه تم ضبط السائحين على الفور وتسليمهما إلى شرطة باريس، حيث من المقرر أن يتم توجيه اتهامات بالاقتحام، على الرغم من اعترافهم بأن الرجلين "لم يمثلا أي تهديد".

وذكر مكتب المدعي العام في باريس عقب ذلك: "نظرًا لعدم العثور على أي ضرر، تم إلغاء غرامة التعدي على موقع تاريخي أو ثقافي".