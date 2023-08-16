افرجوا عن "الزعيم" أو نقتحم منزله| اختفاء عادل إمام يثير أزمة.. وهجوم على مادلين طبر

الإفراج عنه أو اقتحام منزله.. أثارت الفنانة مادلين طبر الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن الزعيم عادل إمام، عقب غيابه عن حضور تكريمه بمهرجان المسرح القومي، وطالبت مادلين طبر عائلة عادل إمام بالإفراج عنه، أو تسائلت عن اقتحام منزله للاطمئنان عليه.

تلك التصريحات، لاقت غضبا كبيرا من قبل الوسط الفني ومحبي الزعيم عادل إمام، وأصبحت الفنانة مادلين طبر في مرمي الانتقادات بسبب تصريحاتها المثيرة عن عادل إمام.

مادلين طبر وعادل إمام

وخرجت الفنانة مادلين طبر عن صمتها لترد علي الانتقادات التي طالتها بسبب تصريحاتها، وكتبت في بيان لها: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟.

وأضاف البيان: "كانت رسالة حب وتقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرما.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق،، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

صمت عادل إمام وعائلته

وعلي رغم الشائعات الكثيرة حول الزعيم عادل إمام التي تخص اعتزاله وحالته الصحية، إلا أنه لم يصرح الزعيم عادل إمام بأي من التصريحات، أو عائلته، ويلتزمون الصمت الكامل.

تعليق نقابة المهن التمثيلية علي تصريحات مادلين طبر

وعلق الدكتور أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الفنانة "مادلين طبر" المسيئة للفنان عادل إمام، قائلا: "الكلام ده على مسئوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدا، وكلمته من أيام قليلة جدا".

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلا: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا .. قالي وحشتك ماتيجي انا كل يوم قاعد تعالى .. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع " زكي " ، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام "رامي إمام" في أحد الكافيهات، مردفا: "الراجل دايما بيرد عليا مع إنه مشغول في تصوير فيلم مع أخوه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

وأكمل: مفردات كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جدا ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان"، وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلا: “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

هجوم عنيف من بسمة وهبة

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما طالبت باقتحام الفيلا التي يسكن فيها عادل إمام تحت مزاعم الاطمئنان عليه، قائلة: "هذا التصريح يحتاج إلى وقفة، فقد يجعلها تتعرض للمسائلة القانونية.. أنتِ فاكرة نفسك رايحة تقتحمي عشة فراخ؟!".

وقالت “وهبة”: "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسب دعوتها لاقتحام الفيلا، ما قالته غير قانوني بالمرة، كيف علمتِ أن هناك أشخاصا اقتحموا بيته للاطمئنان عليه، انتِ لستِ من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة .. تحدثت عن يسرا ولبلبة رغم أنهما عشرة العمر، وبالتالي فإنهما عندما يدخلان بيته لا مشكلة في ذلك .. أنتِ حاشرة نفسك ليه؟!".

وتابعت: "أنتِ دخلك إيه؟! الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما كتبتيه فيه إساءة كبيرة لعادل إمام وأسرته وأولاده، ومين اللي قالك إن الفنان عادل إمام بتاع سهر وخروج.. عادل إمام كان في عز نجوميته بيروح بدري ومش بيسهر وكان أخره قاعد في الكافيه تحت بيته وبيلعب طاولة وشطرنج أو يروح نادي الصيد ويروح وكان قليل الظهور في المهرجانات طوال عمره".

الظهور الأخير ل عادل إمام

يذكر أنه نشر الفنان خالد سرحان، صورة تجمعه مع الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وظهر عادل إمام في الصورة وعلامات التعب تظهر عليه، وعلق سرحان علي الصورة قائلا: "الزعيم بيسلم عليكم كلهم".

وفاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"، ليعلق الآخير: "فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

ووجه الإعلامي شريف عامر، سؤالا للفنان "عادل إمام"، قائلا: "أنت عارف قيمتك عندنا ولا لأ"، ليبادره "عادل إمام" مداعبا: "لا معرفش قول أنت".

وأضاف الإعلامي "شريف عامر": "ولادي اتعلموا عربي بسبب أعمالك.. ليبادره الزعيم مازحا: "أنت عايز تورينا إن عيالك خواجات ومش عارفين عربي".