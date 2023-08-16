نفاد الأموال.. اعتراف صادم من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن الإغلاق الحكومي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الكونجرس سيضطر إلى تمرير مشروع قانون تمويل حكومي قصير الأجل لتجنب الإغلاق الحكومي هذا الخريف.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، جاءت تصريحات مكارثي خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الجمهوريين في مجلس النواب.

نفاد الأموال

تعكس التصريحات اعترافًا متزايدًا بأن الكونجرس ليس لديه الوقت الكافي للتوصل إلى اتفاق تمويل لمدة عام كامل قبل نفاد الأموال في 30 سبتمبر. المشرعون في عطلة شهر أغسطس لمدة شهر ويعودون في سبتمبر، قبل أسابيع قليلة فقط الموعد النهائي.

وبينما يوافق مكارثي الآن على أن الكونجرس بحاجة إلى كسب الوقت للتوصل إلى صفقة تمويل، فليس من الواضح مقدار الدفع من أجله.

وقال أحد المشرعين الجمهوريين إن مكارثي أشار إلى أنه لا يريد تحديد موعد نهائي يدفع الكونجرس إلى مواجهة عطلة الكريسماس.