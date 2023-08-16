بسبب متحور كورونا الجديد .. دولة تدعو مواطنيها لفرض القيود وارتداء الكمامة

يشعر كبار الخبراء الطبيين في المملكة المتحدة البريطانية بالحيرة بسبب سلالة غامضة جديدة من فيروس كوفيد ، حيث دعا البعض البلاد إلى إعادة فرض القيود.

وفقًا للخبيرة كريستينا باجل، وهي عضو في المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ ، فقد تم رصد السلالة في إسرائيل والدنمارك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حتى الآن ، لم تتم تسمية المتحور الجديد، فقد يُعتقد أن لديه العديد من الطفرات الجديدة ، مما يجعل الفيروس "أكثر ملاءمة" وأكثر قدرة على الهروب من جهاز المناعة.

كما أن لدى هذا المتحور قدرات جديدة تمامًا، وقد تم تعيينها بالرمز ، المتغير BA.X، وكتبت في المجلة الطبية البريطانية: شهد اليومان الماضيان ظهور متغير جديد ، لم يتم تسميته بعد ، في إسرائيل والدنمارك والذي لفت انتباه العديد من الخبراء، وهذا المتغير هو مختلف عن أي متغيرات سابقة.

نظرًا لقلة وسائل التخفيف في جميع أنحاء العالم ومراقبة أقل للوضع، يمكن لمثل هذا المتغير أن ينتشر بقوة ولا نستطيع السيطرة عليه، ومن الممكن أن يتلاشى هذا إما لأنه على الرغم من حداثته، لا يتفوق على سلالات XBB السائدة الحالية.

وأوضحت المجلة الطبية البريطانية :"يجب أن يكون هناك تكثيف للمراقبة، وفي مواجهة ضعف المناعة ، لأننا نستقبل الشتاء بشكل مؤسف إذا تدهور الوضع".

وألغت المملكة المتحدة جميع القيود المتبقية المتعلقة بـ فيروس كورونا منذ أكثر من عام ، في مارس 2022، ولكن مع وجود تهديد جديد يلوح في الأفق ، ومع ارتفاع حالات المملكة المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة ، يدعو البعض إلى فرض قيود على ارتداء الكمامات من جديد.