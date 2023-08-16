عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب متحور كورونا الجديد .. دولة تدعو مواطنيها لفرض القيود وارتداء الكمامة

صدى البلد

يشعر كبار الخبراء الطبيين في المملكة المتحدة  البريطانية بالحيرة بسبب سلالة غامضة جديدة من فيروس كوفيد ، حيث دعا البعض البلاد إلى إعادة فرض القيود.

وفقًا للخبيرة كريستينا باجل، وهي عضو في المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ ، فقد تم رصد السلالة في إسرائيل والدنمارك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

txt

فروا منها ولكنها لحقتهم.. حرائق الغابات في أمريكا تنهي حياة أسرة بأكملها

حتى الآن ، لم تتم تسمية المتحور الجديد، فقد يُعتقد أن لديه العديد من الطفرات الجديدة ، مما يجعل الفيروس "أكثر ملاءمة" وأكثر قدرة على الهروب من جهاز المناعة.

كما أن لدى هذا المتحور قدرات جديدة تمامًا، وقد تم تعيينها بالرمز ، المتغير BA.X، وكتبت في المجلة الطبية البريطانية: شهد اليومان الماضيان ظهور متغير جديد ، لم يتم تسميته بعد ، في إسرائيل والدنمارك والذي لفت انتباه العديد من الخبراء، وهذا المتغير هو مختلف عن أي متغيرات سابقة.

نظرًا لقلة وسائل التخفيف في جميع أنحاء العالم ومراقبة أقل للوضع، يمكن لمثل هذا المتغير أن ينتشر بقوة ولا نستطيع السيطرة عليه، ومن الممكن أن يتلاشى هذا إما  لأنه على الرغم من حداثته، لا يتفوق على سلالات XBB السائدة الحالية.

txt

شوه وجهها وجسدها.. سيدة تنجو بأعجوبة من هجوم ثعالب الماء

txt

متى يعترف الرجال بحبهم للنساء؟

وأوضحت المجلة الطبية البريطانية :"يجب أن يكون هناك تكثيف للمراقبة، وفي مواجهة ضعف المناعة ، لأننا نستقبل الشتاء بشكل مؤسف إذا تدهور الوضع".

وألغت المملكة المتحدة جميع القيود المتبقية المتعلقة بـ فيروس كورونا منذ أكثر من عام ، في مارس 2022، ولكن مع وجود تهديد جديد يلوح في الأفق ، ومع ارتفاع حالات المملكة المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة ، يدعو البعض إلى فرض قيود على ارتداء الكمامات من جديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

موضوعات متعلقة

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

فروا منها ولكنها لحقتهم.. حرائق الغابات في أمريكا تنهي حياة أسرة بأكملها

النيران تشتعل بجسد سيدة إسبانية بسبب موجة الحر الشديدة.. ماذا حدث؟

شوه وجهها وجسدها.. سيدة تنجو بأعجوبة من هجوم ثعالب الماء

متى يعترف الرجال بحبهم للنساء؟

خدلك قيلولة.. شركة يابانية تنشئ «كشك نوم للموظفين» في العمل| فيديو

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

اكتشاف آثري ضخم حديث العالم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

الأزهر تتصدر أعلى سبع جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي

الزمالك يزف بشرى لـ أوسوريو .. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ