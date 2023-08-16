روسيا تكشف حقيقة تفشي متحور جديد من فيروس كورونا

قالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور”، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم العثور على المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي حصل على الاسم غير الرسمي BA.X، في روسيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قالت الخدمة الصحفية لـ”روس بوتريبنادزور”: "حاليًا، لم يتم اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي يسمى بشكل غير رسمي BA.X، على أراضي الاتحاد الروسي".

وتسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا في مطالبة العلماء للبريطانيين بالعودة إلى ارتداء الكمامات مرة أخرى، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

ذهب علماء في بريطانيا، إلى أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى إعادة فرض قواعد الحماية الصحية وقد يصل الأمر إلى الإغلاق، بعد تسجيل متغير جديد في عدة أماكن.

يُزعم أنه تم العثور على المتحور الجديد، الذي يطلق عليه اسم BA.X، في الدنمارك وإسرائيل، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميًا.