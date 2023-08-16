ظهر في دولة عربية.. هل يصل متحور كورونا إلى مصر؟

قدمت نورهان عادل مذيعة "صدى البلد"، تغطيه خاصة عن المتحور الجديد لكورونا وسط تخوفات عالمية من انتشار متحور كورونا الجديد إي جي 5 وتكرار سيناريو كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثلاثاء؛ عن رصد متحور كورونا(إي جي 5) الذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، والذي رُصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.



كما أن المخاطر التي يترقبها العالم من انتشار المتحور ربما لا تعادل خطورة كوفيد ١٩ والذي تسبب في إغلاقات واسعة لازال أثرها على العالم وخصوصا الاقتصاد؛ وهذا ما لفت إليه بيان وزارة الصحة الكويتية والمتزامن أيضا مع بيان منظمة الصحة العالمية بأنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقاً.

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