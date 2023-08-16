تكريم أكبر الحاصلين على شهادة محو الأمية بالغربية..صور

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اثنين من أكبر الحاصلين على محو الأمية بمحافظة الغربية.

وتم تكريم عزة محمد السيد، والتي تبلغ من العمر 80 عاما، وفتحي عبد الشافي إبراهيم عزام، والبالغ من العمر 75 عاما.

وقدم المحافظ واللواء التهنئة لهم، معربين عن سعادتهم وفخرهم بقصة كفاحهم، كونهم أحد النماذج المشرفة لمحافظة الغربية، في تحقيق حلمهم بالحصول على فرصة التعليم

وأكد أن تكريم اليوم يرفع شعار أن العمر مجرد رقم "وأنهم لم يضعوا عمرهم حاجزا لتحقيق حلمهم وأهدافهم المنشودة في التعلم والحصول على شهادات بسن متأخرة، تاركين خلف ظهورهم أي عبارات أو مشاعر تثير الإحباط.

وخلال اللقاء تم إهداؤهم شهادات تقدير؛ تقديرا لإصرارهم وعزيمتهم في الحصول على شهادة محو الأمية رغم كبر سنهم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل على كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة إلى الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.

ويأتي ذلك ضمن زيارة اللواء خالد توفيق إلى المدرسة النسيجية العسكرية ومدرسة السادات الثانوية لتفقد فصول مجندي الدفاع الشعبي

جاء ذلك بحضور العميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية والأستاذ محمد أبو النيل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية

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