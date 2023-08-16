روسيا تكشف مفاجأة عن قدرات منظومات القنص في الحرب بأوكرانيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن منظومات القنص المؤثرة أظهرت قدرات جيدة خلال العملية العسكرية الخاصة.

وحسب “روسيا اليوم”، ناقش مدفيديف إنجاز طلبيات الدفاع الحكومية، ومنها منظومات القنص الناجعة التي أظهرت قدرات جيدة، مؤكدًا أنها تعمل على تحقيق أهداف العملية الخاصة.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "الجيش- 2023"، حيث عقد هناك اجتماعًا لمجموعة عمل المجمع الصناعي العسكري.

وخلال جولته هناك، اطّلع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على التقدم الذي تم إنجازه على مستوى تنفيذ طلبات دفاع الدولة، بما في ذلك إنتاج منظومات أسلحة القنص المؤثرة.

وأضاف: "سننظر اليوم في عدة قضايا ضمن فريق العمل لدينا، بما في ذلك مسألة تزويد القوات المسلحة بأسلحة القناصة ... لقد أظهر مصنّعو تلك الأسلحة لدينا قدراتهم، ولا بأس بهم".

وأكد أن ما تم إنجازه حتى الآن إنما يصب في خدمة الغرض من العملية العسكرية الروسية الخاصة. حيث تستخدم فيها هذه الوسائط من أجل تدمير القوة البشرية للعدو وتعطيل معداته وآلياته.