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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيهات مهمة .. بيان عاجل من التعليم السعودية بشأن مواعيد بدء الدراسة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أكدت إدارة التعليم بمحافظة عفيف في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على المدارس التابعة لها بنين وبنات التقيد بالتوقيت الزمني الدراسي المعتمد سابقاً.

وأشارت إدارة التعليم، إلى أن بدء الاصطفاف الصباحي يكون الساعة السادسة والنصف صباحاً، وبداية الحصة عند الساعة 6:45 دقيقة، فيما يكون موعد الدوام في مدارس التعليم المستمر بعد صلاة المغرب مباشرة.

وأكدت على جميع مديري ومديرات المدارس أهمية الالتزام بالأوقات المحددة، مع ضرورة إطلاع منسوبي المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات على ذلك.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد الدراسة بجميع مدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وأوضحت الإدارة أن “توقيت الاصطفاف الصباحي للمدارس سيبدأ خلال فترة الصيف عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وتستمر فترة الدراسة الصيفية حتى تاريخ 1 / 11 / 2023. في حين، يبدأ الاصطفاف الصباحي خلال فترة الشتاء في 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 7:00 صباحًا”.

وأضافت: “في شهر رمضان يبدأ الدوام الرسمي للطلاب والطالبات في القطاع التعليمي عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، فيما ستكون عودة الطلبة والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي خلال هذه الفترة عند الساعة 6:15 صباحاً”.

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بدوره، اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، سعيد بن عبدالله الغامدي، التوقيت الزمني الدراسي في مدارس المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم، عبدالله العازمي، إن توقيت العمل في مدارس المحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أنه سيكون الاصطفاف الصباحي عند الـ06:45 صباحًا، وبداية الحصة الأولى الـ07:00 صباحًا، وبداية الحصة الأولى في المدارس المسائية الساعة الـ1:00 ظهرًا.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية التعليم

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