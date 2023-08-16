السعودية.. الأرصاد تشهر إنذارا باللون الأحمر لسكان هذه المناطق

امطار غزيرة حتي 11 مساءا..

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية إنذاراً باللون الأحمر شمل منطقتَي جازان ومكة المكرّمة اليوم، والتي من المتوقع أن تشهد أمطاراً غزيرة إلى متوسطة؛ تصحب برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

وبينت الأرصاد أن المحافظات المتأثرة بالإنذار هي: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد في جازان، والطائف والعرضيات بمكة.

وحذر المركز من هطول أمطار متوسطة، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.