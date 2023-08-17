استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

آثار تواجد اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز في مصر حالة واسعة من الجدل والذي ظهر في أكثر من فيديو للترويج لأحد مطاعم الأكلات السريعة والحلويات في مصر أثناء رقصته الشهيرة “بكرشه” .

اليوتيوبر ياسين جنكيز يستفز المصريين

البلوجر ياسين جنكيز، من أصل تركي، واستطاع وهو في سن 32 سنة، أن يحقق ثروة طائلة، وشهرة واسعة، بسبب فيديوهاته على السوشيال ميديا، والتي يعتمد فيها على هز كرشه فقط.

أثناء تواجد ياسين جنكيز في مصر، زار الأهرامات في أول يوم، بعدها تفرغ لتقديم حملات إعلانية لعدد كبير من المطاعم والفنادق والبراندات، وحقق من ورائها ما يزيد على 100 مليون جنيه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.