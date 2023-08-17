عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها بعد تركيب الدعامة.. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية معلومات عن لأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها بعد تركيب الدعامة وذلك في ضوء منشوراتها الدورية .
 

وقالت الهيئة ، إن أهم الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها بعد تركيب دعامات القلب:
•الشعور بوجود كتلة صلبة مكان الجرح.
•تورم أو احمرار مكان الجرح.
•الشعور بألم شديد في الصدر أو مكان الجرح.
•ارتفاع درجة الحرارة.
•وجود نزيف شديد من مكان الجرح.


واكدت  هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية..

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

ترشيحاتنا

هل يجوز الصلاة على الكرسي بسبب التعب؟ .. الإفتاء توضح

مفاجأة..مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية سهل الاستيلاء على أموال زي مدرسة مدينتي

هاتف Galaxy A05 .. تحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر

سعر نيسان ألتيما موديل 2023 في السعودية

السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

هل تناسخ الأرواح حقيقة؟.. علي جمعة يرد بقصته مع روح نابليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

حفل كاسيت 90.. نجوم التسعينيات يشعلون حماس جمهور السعودية

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ