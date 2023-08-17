باسل عادل: الدولة المصرية استوعبت كافة الآراء داخل جلسات الحوار الوطني

قال باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار الوطني، إن هناك حرصا من الرئيس السيسي ورئاسة الجمهورية، على متابعة توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا على أن الرئيس السيسي دائم وسريع الاستجابة لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، مثل الافراج عن مسجوني الرأي.

وأضاف باسل عادل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة دي أم سي، أن هناك تحركات ايجابية من الدولة تجاه مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا على أن هناك حرص شديد من الرئيس على متابعة المخرجات وقبولها.



وأشار إلى ان هناك ترحيب من قبل الاحزاب، نتيجة إحالة الرئيس السيسي المخرجات إلى الجهات المعنية، منوها بأن جلسات الحوار الوطني ممتدة وتستمر لساعات كثيرة، وهذا بمثابة إنجاز.





وأكد على أن الدولة المصرية استوعبت كل الآراء، ىخاصة الجلسات الاقتصادية، حيث أن تلك الجلسات كان فيها هجوم عنيف على السياسات الاقتصادية للدولة وسعر الصرف والأسعار والدولة استوعبت هذا الأمر".



