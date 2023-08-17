عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيول تضرب سانت كاترين لليوم الثالث على التوالي.. فيديو

صدى البلد

شهدت مدينة سانت كاترين أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول، الأربعاء، وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وظهور السحب الرعدية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثرها على المرتفعات، وفقا لمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

سيول تضرب سانت كاترين 

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين إلى 3 أمتار.

سانت كاترين مازالت تتأثر بسحب رعدية

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن مدينة سانت كاترين مازالت تتأثر بسحب رعدية مصحوبة بـ أمطار تصل إلى حد السيول لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان، الأربعاء، عبر صفتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى أنه "لليوم الثالث على التوالي وسانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين.

" src="">

 

" src="">

 

اقرأ أيضا:

سانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية.. بيان عاجل من الأرصاد
 

طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 17 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . 
 

سيول سانت كاترين الأرصاد السيول الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

ترشيحاتنا

لامبورجيني تستعد لإبهار العالم في 18 أغسطس.. تفاصيل

جوري بكر تفتح النار على شائعة اختلافها مع زوجها : حياتي خط أحمر

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 107

أشهر منتزهات أوروبا بإسبانيا تدفع ثمن "التغير المناخي"

لو نسيت كلمة السر.. اعرف كيفية فتح موبايلك الآيفون بأسهل طريقة ؟

بلينكن يتحدث هاتفيا مع بول ويلن المعتقل الأمريكي بروسيا منذ 4 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

تسبب مرضا خطيرا.. أضرار لن تتوقعها عند التعرض للحرارة العالية

سيدة تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها الـ90 بطريقة غير متوقعة

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ