سيول تضرب سانت كاترين لليوم الثالث على التوالي.. فيديو

شهدت مدينة سانت كاترين أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد السيول، الأربعاء، وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وظهور السحب الرعدية، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثرها على المرتفعات، وفقا لمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

سيول تضرب سانت كاترين

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين إلى 3 أمتار.

سانت كاترين مازالت تتأثر بسحب رعدية

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن مدينة سانت كاترين مازالت تتأثر بسحب رعدية مصحوبة بـ أمطار تصل إلى حد السيول لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان، الأربعاء، عبر صفتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى أنه "لليوم الثالث على التوالي وسانت كاترين تحت تأثير السحب الرعدية، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات سانت كاترين.

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طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 17 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

