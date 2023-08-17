لو نسيت كلمة السر.. اعرف كيفية فتح موبايلك الآيفون بأسهل طريقة ؟

قد تكون هناك بعض الحالات التي تنسى فيها رمز المرور الخاصة بهاتفك الآيفون، أو قد يتم تعطيل هاتفك، أو حتى عندما يكون لديك هاتف آيفون مستعمل تم إغلاقه وتريد فتحه والدخول عليه، وفي مثل هذه الحالات، سيتعين عليك تجاوز رمز مرور قد تكون للوصول إلى هاتفك.

وبحسب موقع Beebom التقني فإن يمكن للمستخدمين فتح هواتفهم الآيفون في حال نسيان كلمة المرور تماما، وذلك من خلال عدد من الخطوات البسيطة من خلال ربط الهاتف الخاص بك باستخدام جهاز كمبيوتر Mac أوWindows ويندوز .

1. باستخدام الكمبيوتر

الطريقة الأولى لإلغاء قفل آيفون بدون رمز مرور أو Face ID هي استخدام جهاز كمبيوتر، حيث سيكون عليك ترك هاتفك الآيفون في وضع الاسترداد. وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك إعداد هاتفك وتعيين رمز مرور جديد ، أو Touch ID ، أو Face ID ، ويمكنك استخدام جهاز Mac أو حتى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows لهذه العملية.

1. تحتاج إلى إيقاف تشغيل آيفون .



2. قم بإعادة تشغيل القوة لوضع آيفون في وضع الاسترداد.

بالنسبة إلى iPhone 8 أو الطرز الأحدث: اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي.

على iPhone 7 و 7 Plus: استخدم زر خفض الصوت.

على iPhone SE و iPhone 6s أو أقدم: استخدم زر الصفحة الرئيسية.



3. أثناء الضغط على الزر ، قم بتوصيل آيفون بجهاز كمبيوتر Mac أو Windows باستخدام كابل متوافق.

4. استمر في الضغط على الزر حتى ترى شاشة وضع الاسترداد على آيفون، وسيظهر رمزيشير إلى اللاب توب على آيفون وبمجرد دخول هاتفك في وضع الاسترداد.

5. في حالة ظهور شاشة كلمة المرور على آيفون ، قم بإيقاف تشغيلها وكرر الخطوات المذكورة أعلاه.

6. ثم افتح Finder على جهاز Mac الخاص بك وحدد آيفون، وعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو لاب توب ، افتح تطبيق iTunes وانقر على أيقونة آيفون.

7. عندما ترى خيار التحديث أو الاستعادة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، اختر استعادة، ثم قم بتأكيد قرارك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

8. سيبدأ جهاز الكمبيوتر الخاص بك في عملية الاستعادة وتنزيل آخر تحديث للبرنامج لآيفون، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 دقيقة.

9. بمجرد الانتهاء ، ستتم إعادة تشغيل آيفون تلقائيًا وستظهر شاشة الإعداد.

10. افصل آيفون الخاص بك عن Mac أو Windows PC ثم قم بإعداده.