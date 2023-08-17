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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف Galaxy A05 .. تحفة قادمة من سامسونج بأرخص سعر

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A05

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص خلال الفترة المقبلة مع عدد من المواصفات الجيدة ، حيث كشفت عدد من التسريبات أن الهاتف سينطلق خلال الأيام المقبلة وذلك بعد حصوله على عدد من شهادات الاعتماد. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy A05 ظهر مؤخرا على منصات Geekbench و Bluetooth SIG بالإضافة غلى NBTC ، حيث تؤكد البيانات اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للهاتف. 

 

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy A05 على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت، مع نظام التشغيل  Android 13، وهذا يعني أن الجهاز يشير إلى أنه سيكون قادرًا على تشغيل الإصدار الكامل من Android 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5 بدلاً من إصدار Go ، كما حدث مع Galaxy A04.

   

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A05 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وسيأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبارمع جودة عرض +HD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ونظام كاميرا مزدوجة في الخلف، الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. 

 

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A05 سيحصل على معالج جيد يقدم أداء سلسا من نوع Helio G85 ، حيث سيتميز عن سابقه Galaxy A04 الذي جاء بمعالج متواضع من نوع Helio P35، كما سيوفر الهاتف اتصال Bluetooth 5.3 ، بالإضافة إلى دعم اتصال Wi-Fi مزدوج النطاق.

 

 

 

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