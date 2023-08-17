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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس وأمطار رعدية على سيناء

الطقس غدا
الطقس غدا

حالة الطقس .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية، تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، التي تعمل على حجب جزء كبير من أشعة الشمس مما تؤدي إلى تلطيف الأجواء على معظم الأنحاء.

أمطار رعدية على سيناء وكاترين 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء تبقي حارة خلال ساعات النهار عند التعرض المباشر للأشعة الشمس، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 36.

ويكون الطقس اليوم، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد؛ معتدل رطب ليلا، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي سانت كاترين تكون رعدية وتصل إلى حد السيول في مناطق التي تسمح بذلك.

وترتفع الأمواج على مسطح البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح هناك إلى 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

أما عن حالة البحر المتوسط خلال الطقس اليوم، يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه تستمر فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية أحيانا بنسبة 40% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء، وقد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 28 درجة.

 

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