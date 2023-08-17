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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسسة "راعي مصر" تخصص عائد حفلها السنوي بأمريكا لدعم الأكثر احتياجًا في مصر

صدى البلد

نظمت مؤسسة (راعي مصر) للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حفلها السنوي بولايتي نيويورك ونيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وخصصت عائد الحفل كاملًا والتبرعات؛ لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى والنجوع الفقيرة، وﻟﻤﺴﺎﻋدة الفقراء والمرضى وتدعيم قطاع القوافل الطبية لعلاج غير القادرين على الوصول لعناية طبية مناسبة، نظرا للبعد الجغرافي والتكاليف الباهظة للعلاج.

حضر الحفل أكثر من 500 شخص من المصريين المقيمين والعاملين بالخارج وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم المستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة (راعي مصر) للتنمية، والدكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون الجنائي عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، والفنان الكوميدي هاني رمزي، والفنانة نيللي كريم.

وقال المستشار أمير رمزي: إن تحديات اليوم هي زيادة متطلبات الخدمة عن حجم التبرعات، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة هم متبرعون بوقتهم وشغلهم و93.5%؜ من التبرعات تصل إلى المخدوم بشكل كامل.

وأضاف أن الشباب والمتطوعين هم محور أساسي في دعم الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إلى المخدومين، موضحا أن 28 عيادة متنقلة وصلت إلى أبعد نقط في مصر وإلى القرى والنجوع والمناطق العشوائية.

الدعم المادي

وأوضح أن آلاف الطلاب يتم رعايتهم في المصاريف الدراسية وغيرها من الدعم المادي خلال الفترة الدراسية، مشيدا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في تحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه.. قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إن المصريين في الخارج هم بترول الدولة المصرية، مضيفا: "لا أخجل أن أقول أني تعلمت الخدمة الحقيقية عن طريق خدمات (راعي مصر)".

من جهته.. قال الدكتور إيهاب رمزي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على الاهتمام بنشاط مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات الطبية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم عمل مؤسسة (راعي مصر) في مساعدة المواطنين الأكثر احتياجا من النواحي الطبية والاجتماعية والدراسية والاقتصادية.

بدورها.. قالت الفنانة نيللي كريم إنها نشأت في أسرة بسيطة والريف المصري هو مشهد مألوف بالنسبة لها، مضيفة: "استجبت فورا لدعوة (راعي مصر) لحضور حفلها السنوي في نيويورك ونيو جيرسي".. مؤكدة أن التعليم مهم جدا لتحقيق أحلام الأطفال الذين سيصبحون مكونات ناجحة في المجتمع مستقبلا.
من جهته، قال الفنان هاني رمزي إن السعادة الحقيقة هي رسم البهجة على وجه الآخرين، مشددا على أن الفنان له مسؤولية اجتماعية تجاه الوطن بجانب الفن والنجومية، مؤكدا أن "مساعدة المحتاجين أولوية".

 

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