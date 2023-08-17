السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

أثار موقف سيدة كانت على متن طائرة متوجهة من لندن إلى دوسلدورف في ألمانيا حالة من الاستغراب والجدل لمن لم يعرف السبب الرئيسي لما قامت به.

بدأت الأزمة عندما لاحظت ليا ويليامز التي تعاني من الحساسية المفرطة للفول السوداني أن طاقم الطائرة يستعد لتقديم الوجبات الخفيفة للركاب، ومنها علب الفول السوداني.

وبسبب أن السيدة تعاني من حساسية الفول السوادني التي تعتبر مميتة حيث أنه من الممكن أن تسبب في أعراض مميتة كهبوط الدم ورفع الضغط والسكتة القلبية.

قالت السيدة إنها أخبرت المضيفات بمشكلتها الصحية إلا أنها اشتكت من عدم تعاطف الطاقم معها على الإطلاق، لذلك لم يترك لها إلا خيار عرض شراء كل العبوات حتى لا يتم تقديمها للركاب.

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وخلصت الأزمة بإنفاق 144 جنيها إسترلينيا (184 دولارا) على 48 عبوة من الفول السوداني، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف سعر تذكرة الطائرة.

من جانبه، علق متحدث باسم شركة "يورو وينجز" لطيران: "آسفون جدا لأن الرحلة معنا لم تسير بسلاسة كما هو مخطط لها ونأسف لأي إزعاج تسببنا فيه، لم تُجبر ليا ويليامز على شراء جميع عبوات الفول السوداني على متن الطائرة”.

وتابعت الشركة: "على العكس من ذلك، حاول موظفونا تقديم حل بديل لها من خلال إبلاغ جميع الركاب الجالسين حولها بحالتها، وافقت في البداية لكنها قررت بعد ذلك شراء جميع الطرود".

ونوه متحدث أن الشركة غير قادرة على ضمان خلو الطائرة من المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي كالفول السوداني، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لتعويض السيدة.