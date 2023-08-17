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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يكفل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

دينا أحمد إسماعيل
دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

توجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها معتبرة أن قرار الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع كافة القيادات والتيارات المختلفة لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

 

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن المتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى التى وراء النجاحات الكبيرة التى حققها الحوار الوطنى مشيدة بالاداء رفيع المستوي من جميع المشاركين فى الحوار الوطنى ومجلس أمناء الحوار الوطنى. 

 

وأعربت الدكتور دينا أحمد إسماعيل عن ثقتها التامة فى التزام جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ توصيات واقتراحات الحوار الوطنى فى ظل التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مؤكدة الأهمية الكبيرة لجميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني فى مختلف القضايا والمحاور التى تمت مناقشتها داخل طاولة الحوار الوطنى بصفة عامة وفى المحور الاقتصادى بصفة خاصة لمواجهة التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية . 

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