خلال التقلبات الجوية.. هذا النظام الغذائي يحميك من الأمراض

يجلب موسم الرياح الموسمية مجموعة من التغييرات في الغلاف الجوي التي تظل ثابتة لمدة شهرين أو أكثر ومن ثم يوصى بأخذ سلسلة من التعديلات في الغذاء ونمط الحياة والعناية بالجسم ، خلال التقلبات الجوية تزيد فرص الإصابة بالأمراض المعدية بسبب انخفاض الحيوية وزيادة طلب الجسم على الطاقة مما يؤدي إلى زيادة تناول الطعام والشغف .

لذلك يجب ان يحتوي النظام الغذائي الصحي والمتوازن على الفيتامينات والألياف والبروتينات والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

لمنع الإفراط في تناول الطعام والشهوة ، أوصى الأطباء بما يلي:

أدخل الفواكه الغنية بالدهون مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور في وجبة الإفطار.

قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة.



كلما شعرت بالجوع أو الرغبة الشديدة:

- استخدم وجبات خفيفة صحية مصنوعة من الخضار المجففة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدخن والمكسرات.

استخدم زيوتًا صحية مثل جوز الهند والزيتون وغيرها لتتبيل السلطة حيث تساعد على زيادة الشعور بالشبع.