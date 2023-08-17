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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

6 أسباب تجعل دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس ضروريًا.. تعرف عليها

طلاب المدارس
طلاب المدارس

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأخصائيين الاجتماعيين في المدرسة هم أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية، فعليهم عامل ومسئولية للتقويم النفسي للطلاب وعلاج حالات التنمر والانطواء والخجل والميول العدوانية، وعمل الأخصائي النفسي يحتاج لصبر متزايد ومثابرة، خاصة عندما يتعامل أولياء الأمور بحساسية زائدة مع حالات أبنائهم.

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دور الأخصائيين الاجتماعيين 

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس يعد أمرًا هامًا وضروريًا لنجاح العملية التعليمية ودعم الطلاب والمعلمين على الصعيدين النفسي والاجتماعي، موضحًا أن هناك بعض الأسباب التي تجعل دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس ضروريًا:

- دعم الطلاب النفسي والاجتماعي:

يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب الذين قد يواجهون مشكلات نفسية أو اجتماعية، وهذا يمكن أن يشمل الصعوبات الأسرية، وغيرها من التحديات.

- تعزيز البيئة المدرسية الإيجابية:

يساعد الأخصائيون الاجتماعيون في تعزيز بيئة مدرسية إيجابية من خلال توفير برامج تعزز من التعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين وبين الطلاب أنفسهم.

- مساعدة الطلاب في التكيف:

يمكن أن يساعد الأخصائيون الاجتماعيون الطلاب على التكيف مع المتطلبات المدرسية والاجتماعية المختلفة، ويمكنهم تقديم النصائح والإرشادات للطلاب لتحسين مهارات التواصل وحل المشكلات.

- تعزيز التواصل بين المدرسين وأولياء الأمور:

يمكن للأخصائيين الاجتماعيين تسهيل التواصل بين المدرسين وأولياء الأمور وتقديم الدعم في حال وجود مشكلات تخص الطلاب في المنزل أو في المدرسة.

- التعامل مع الحوادث والأزمات:

يمكن للأخصائيين الاجتماعيين تقديم الدعم في حالات الحوادث أو الأزمات التي قد تحدث داخل المدرسة أو في مجتمع الطلاب.

- توجيه الطلاب نحو خيارات مستقبلية:

يمكن للأخصائيين الاجتماعيين تقديم المشورة والتوجيه للطلاب بشأن خياراتهم المستقبلية من خلال توفير معلومات حول الكليات والمهن والتخصصات المختلفة.

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