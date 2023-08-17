الأوقاف: هشام عبد العزيز خطيبا للجمعة غدا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بالقاء خطبة الجمعة غدا.

من ناحية أخرى ، تعقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء السبت 19 أغسطس 2023م، برئاسة فضيلة القارئ الشيخ/ محمود الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ/ طه النعماني، والقارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ/ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ/ العزب سالم، والقارئ الشيخ/ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ/ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ/ محمود الصعيدي، وستبدأ القراءة من أول سورة المجادلة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

