نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني عبر هذا الرابط|الأسبوع القادم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني قريباً .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه على طلاب الدبلومات الفنية 2023 أن يترقبوا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني سوف يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على :

بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/

بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني سيكون أوائل الأسبوع المقبل .

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

جدير بالذكر أنه في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول ، قد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب ، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للإعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)

وقد شملت احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول ما يلي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.



الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وكانت قد انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني “التحريرية ” صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني عدد (58118) طالب وطالبة في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني قد تمت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

وبعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني “التحريرية ” ، تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.