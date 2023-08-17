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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني عبر هذا الرابط|الأسبوع القادم

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني قريباً .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه على طلاب الدبلومات الفنية 2023 أن يترقبوا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني سوف يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على :

  • بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/
  • بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم https://fany.emis.gov.eg/

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني سيكون أوائل الأسبوع المقبل .

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

جدير بالذكر أنه في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول ، قد بلغ إجمالي الحضور  734108  طالب ، وإجمالي الناجحين  473264  طالب بنسبة نجاح  (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى  219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للإعادة   41597  طالب بنسبة  (5.66  %)

وقد شملت احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول ما يلي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

  - نظام 3 سنوات: حضر  620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات  - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح     81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

 - نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76%  بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

 - تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح  78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

 - نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح   34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

 - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا  الإمتحان  7093 طالب –نظام ثلاث سنوات-  بنسبة نجاح  86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

 - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات-  بنسبة  نجاح  75.57 %.
 

الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

وكانت قد  انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني  “التحريرية ”  صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023،  وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني عدد (58118) طالب وطالبة في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني قد تمت  وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب  الممتحنين.

وبعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني “التحريرية ”  ، تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

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