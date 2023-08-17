بعد كثرة الشائعات.. أسطورة ليفربول يطالب محمد صلاح بهذا القرار

طالب روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي والمدير الفني لفريق القادسية السعودي، النجم المصري محمد صلاح بالاستمرار في صفوف الريدز رغم العرض السعودي الضخم.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا للنجم المصري محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (6 مليار جنيه مصري تقريبا) لضمه لمدة موسمين.

وقال فاولر في تصريحات لموقع “talksport” :" سأقول جملة واحدة لمحمد صلاح، أريده أن يبقى في ليفربول".

وأضاف:" لكن اللاعبين الجيدين سيتم ربطهم دائمًا بالدوري السعودي لأن هذا البلد ودوري المحترفين يريدان لاعبين جيدين".

وعن تعاقد الاتفاق السعودي مع جوردان هندرسون، أجاب:" تحدثنا من قبل عن المكانة الذي تريدها السعودية أن تكون فيها، عندما تقوم بالتعاقد مع لاعبين يلعبون لمنتخب إنجلترا، وقائد ليفربول ، فهذا أمر ضخم ويظهر لك قوة ما يمكن أن يحدث".