صحة القليوبية تطلق المرحلة الأولى من «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية ، انطلاق المرحلة الأولى من حملة حقك تنظمي، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية بداية من يوم، الأحد ٢٧ أغسطس تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

وأوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات معالى وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابيه، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة .

وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعيه من خلال الندوات الاعلاميه والزيارات المنزليه للرائدات الريفيات، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز ( بنها _ كفر شكر _ القناطر _شبين القناطر _قها_ شبرا شرق ) من اليوم الأحد ٢٧ أغسطس حتى ٣١ أغسطس وتبدأ المرحله الثانيه من ٩/٢ إلى ٩/٦ بإدارات ( شبرا غرب - الخانكه - العبور - طوخ - قليوب).