عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تطلق المرحلة الأولى من «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

حملة تنظيم الأسرة
حملة تنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية ، انطلاق المرحلة الأولى من حملة حقك تنظمي، ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية بداية من يوم، الأحد ٢٧ أغسطس تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان  وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".

ضمن مبادرة "احنا معاك".. جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بطوخ

قرارات وتكليفات جديدة لمديرى البرامج بكليات جامعة بنها الأهلية بالعبور

وأوضح الدكتور  وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات معالى وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحه الانجابيه، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجاناً عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة .
وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالقليوبية أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعيه من خلال الندوات الاعلاميه والزيارات المنزليه للرائدات الريفيات، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز ( بنها _ كفر شكر _ القناطر _شبين القناطر _قها_ شبرا شرق ) من اليوم الأحد ٢٧ أغسطس حتى ٣١ أغسطس وتبدأ المرحله الثانيه من ٩/٢ إلى ٩/٦ بإدارات ( شبرا غرب - الخانكه - العبور - طوخ - قليوب).

القليوبية مديرية الصحة حقك تنظمي وكيل وزارة الصحة الأسرة والصحة الإنجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة "احنا معاك".. جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بطوخ

قرارات وتكليفات جديدة لمديرى البرامج بكليات جامعة بنها الأهلية بالعبور

«السعيد» يصدر قرارًا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية بالعبور

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مواقف ميت العطار وطحلة وبنها العمومي

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على الاتفاق الفرعي بين مصر وكندا لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

الوزراء يوافق على تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي

غياب صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

مفاجأة مدوية.. المخابرات الأمريكية تكشف عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

النشرة الدينية | دعاء أول يوم من شهر صفر .. وهذه السورة عظيمة لتفريج الكرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ