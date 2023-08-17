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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "احنا معاك".. جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بطوخ

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت جامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

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وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى ، وإشراف الدكتور أشرف عواد عبد التواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية.


وشارك فى القافلة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجراحة وطب الحيوان والولادة وقسم أمراض الطيور والأرانب والزملاء بالمستشفى البيطري بالاضافة الى عدد من طلاب الكلية.


وقامت القافلة بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 85 حالة بيطرية متنوعة اشتملت على أمراض الباطنة والأمراض المعدية والسونار بالإضافة إلى قطعان من الدواجن.


الجدير بالذكر أم مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال ، وجارى تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.
 

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، بالإضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.

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جامعة بنها بنها مبادرة احنا معاك الأسرة المصرية كفر عابد طوخ

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