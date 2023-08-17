تحذير عاجل .. فيروس منتشر عند السيدات | هذه أعراضه

القوباء المنطقية أو ما يسمى بـ "الحزام الناري"، عدوى فيروسية تسبب طفحا جلديا مؤلما وحارقا، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي باللون الأحمر أو الوردي الداكن أو البني الداكن أو الأرجواني ، حسب لون بشرتك ويحدث عادةً في جانب واحد من الجسم، حسب موقع "healthline".

• ما هو الحزام الناري ؟

القوباء المنطقية" الحزام الناري"، هي عدوى يسببها الفيروس النطاقي الحماقي ، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. حتى بعد انتهاء الإصابة بالجدري المائي ، يظل الفيروس كامنًا في جهازك العصبي لسنوات قبل إعادة تنشيطه كالهربس النطاقي.

يشار إلى أن القوباء المنطقية أيضًا باسم "الهربس النطاقي". يتميز هذا النوع من العدوى الفيروسية بطفح جلدي أحمر يمكن أن يسبب الألم والحرق. تظهر القوباء المنطقية عادةً على شكل شريط من البثور على جانب واحد من الجسم ، عادةً على الجذع أو الرقبة أو الوجه.

تزول معظم حالات القوباء المنطقية في غضون 3 إلى 5 أسابيع. وفقًا لمصدر موثوق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا في الولايات المتحدة سيصاب بالحزام الناري في مرحلة ما من حياته. يمكن أن تحدث الحالة في نفس الشخص أكثر من مرة ، خاصة إذا كان لديهم عوامل خطر ، ولكن هذا غير شائع.

• أعراض الحزام الناري:

عادة ما تكون الأعراض الأولى للقوباء المنطقية هي الألم والحرق ، وفقًا لمصدر CDC. عادة ما يكون الألم في جانب واحد من جسمك ، وعلى طول منطقة معينة من الجلد تسمى جلدي. غالبًا ما يتبع ذلك طفح جلدي أحمر. ومع ذلك ، فإن الطفح الجلدي لا يظهر دائمًا باللون الأحمر. اعتمادًا على لون البشرة ، يمكن أن يظهر الطفح الجلدي باللون الوردي الداكن أو البني الداكن أو الأرجواني.

• يقول المصدر الموثوق من المعهد الوطني للشيخوخة (NIA) أن توصيفات طفح الهربس النطاقي تشمل:

- طفح جلدي يظهر على جانب واحد من الجسم ، مثل الصدر أو البطن أو الظهر أو الوجه.

- طفح جلدي على وجهك وأذنيك.

- حكة.

- بثور مملوءة بالسوائل تنكسر بسهولة.

- الشعور بالحرقة.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالقوباء المنطقية من أعراض تتجاوز الألم والطفح الجلدي. وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، قد تشمل هذه الأعراض:

- حمى

- قشعريرة

- صداع

- تعب

- ضعف العضلات

تشمل المضاعفات النادرة والخطيرة للقوباء المنطقية ما يلي:

- ألم أو طفح جلدي يشمل العين ، والذي يجب معالجته على الفور لتجنب تلف العين الدائم.

- فقدان السمع أو الألم الشديد في أذن واحدة ، والدوخة ، أو فقدان التذوق في لسانك.

- عدوى بكتيرية تتميز بجلد أحمر أو منتفخ أو دافئ عند اللمس.

- القوباء المنطقية على وجهك.

• مراحل تطور الحزام الناري:

وفقًا لوكالة NIA ، فإن معظم حالات القوباء المنطقية تستمر من 3 إلى 5 أسابيع. بعد إعادة تنشيط فيروس الحماق النطاقي في البداية ، قد يقوم جلدك بما يلي:

- ارتعش

- يحرق

- يشعر خدر

- حكة

يتطور الحزام الناري عادةً في جانب واحد من جسمك ، غالبًا على الخصر أو الظهر أو الصدر.

في غضون حوالي 5 أيام ، قد ترى طفح جلدي أحمر في تلك المنطقة. قد تظهر مجموعات صغيرة من البثور المليئة بالسوائل بعد بضعة أيام في نفس المنطقة. قد تواجه أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا مثل الحمى أو الصداع أو التعب.

خلال العشرة أيام القادمة أو نحو ذلك ، سوف تجف البثور وتشكل قشورًا. تختفي القشور بعد أسبوعين. بعد إزالة القشرة ، يستمر بعض الأشخاص في الشعور بالألم. وهذا ما يسمى بالألم العصبي التالي للحزام الناري أو "الهربس".