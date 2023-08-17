مبادرة هذا نبينا.. الأوقاف تكشف عن خريطة الخطب والقوافل خلال شهر سبتمبر

تطلق وزارة الأوقاف، حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاء بحقه (عليه الصلاة والسلام) مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) طوال شهر سبتمبر 2023م، من خلال خمس خطب متتابعة.

خطب شهر سبتمبر 2023م

وجاءت خطب شهر سبتمبر 2023م على النحو التالي :

1. الجمعة ( 1 ) سبتمبر تحت عنوان : "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

2. الجمعة ( 8 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

3. الجمعة ( 15 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

4. الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان : "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

5. الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان : "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .

وأكدت الأوقاف في بيانٍ اليوم الخميس: ذلك فضلا عن المحاضرات والندوات والمسابقات والقوافل والأسابيع الدعوية التي تطلقها الوزارة على مدار شهر سبتمبر للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وجوانب حياته، مع مشاركة جميع الأئمة الموفدين في مختلف دول العالم والمحبين لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في هذه المبادرة والحملة الدعوية الواسعة للتعريف بنبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) .

المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تعقد المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء السبت 19 أغسطس 2023م، برئاسة القارئ الشيخ محمود الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ/ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، وستبدأ القراءة من أول سورة المجادلة، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.