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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تختتم دورة تدريبية في ريادة الأعمال

صدى البلد

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، اليوم الخميس، دورة تدريبية فى ريادة الأعمال الزراعية والتي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 13 متدرباً من 13 دولة عربية. 


وتعتبر الدورة أحد أنشطة مشروع تطوير التجارة الزراعية العربية "برنامج افتياس 2.0"، الممول من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وتأتي في إطار دعم المؤسسة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لرفع القدرات المؤسسية والبشرية في القطاع الزراعي عامة وفي مجال التجارة الزراعية خاصة. 


وتضمنت الدورة محاضرات في مجال تدريب المدربين فى ريادة الأعمال الزراعية، خلال الفترة من 14 وحتى 17 أغسطس الجاري.


وتهدف المنظمة إلى إيجاد قدر كاف من رواد الأعمال الزراعيين القادرين على تبنى وتطبيق الأفكار الريادية والتقنيات الحديثة في الزراعة والذين سيقدمون دورات إقليمية وقطرية خلال الفترة القادمة في مجال ريادة الأعمال الزراعية بغرض توفير الخبرات اللازمة لإحدث التغير المنشود في القطاع الزراعي العربي.
 

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