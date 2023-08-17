"الزراعة" تواصل متابعة مزارع الإنتاج النباتي والحيواني بالقناطر الخيرية

تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، والدكتور أيمن عبد العال رئيس الادارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، تفقدوا مزارع الانتاج النباتي والحيواني بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالمتابعة المستمرة لكافة الاصول المملوكة لكافة الوحدات والقطاعات التابعه للوزاره، للوقوف على أدائها على الطبيعة وضمان الاستغلال العادل لها وتقييم الوضع ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق اقصى عائد اقتصادي لها يتناسب مع القيمة السوقية لها.

وشملت الزيارة تفقد مزرعة معهد بحوث البساتين والبالغة مساحتها 18 فدانا، ومزرعة قطاع الانتاج والبالغة مساحتها 21 فدانا، ومزرعة الاداره المركزيه للمحطات البحثية والبالغة مساحتها 72 فدانا.

وأكد صالح أهمية تنفيذ تكليفات وزير الزراعه بالاستغلال الامثل للاصول لتحقيق اكبر عائد اقتصادي منها، فضلا عن استغلال جميع المساحات الخالية وغير المستغلة، لافتا الى استمرار تلك الجولات والزيارات للوصول الي الهدف المنشود من تلك الاصول وهو تحقيق العائد التي يتناسب مع مميزاتها .