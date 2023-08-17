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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 مرات.. تفاصيل تدخل أمريكا لإفشال جميع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن الولايات المتحدة عرقلت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا عدة مرات، في محاولة لاستنزاف موسكو.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "تم إجراء مفاوضات يمكن أن تحقق السلام ثلاث مرات في الأسابيع الأولى من الصراع... قدم كلا الجانبين تنازلات ضخمة، بما في ذلك وعد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو. ولكن في كل مرة أوقفت الولايات المتحدة المحاولات في بدايتها”.

وأضافت أنه “في اليوم التالي تمامًا بعد بدء العملية العسكرية الروسية، أوضح زيلينسكي أنه مستعد للحديث عن وضع محايد والتخلي عن الرغبة في الانضمام إلى التحالف.. لكن واشنطن قالت هذه ليست دبلوماسية وانهارت المحادثات”.

وتابعت: “كانت المحاولة الثانية لتحقيق السلام هي المفاوضات التي توسط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي اقترح أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلي الناتو، وأن تنشئ بدلاً من ذلك جيشًا على النموذج الإسرائيلي”.

وأوضحت الصحيفة أنه “بينما قال بوتين إن هناك فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار، جادل البيت الأبيض بأن هذا مستحيل واعترض على المفاوضات”.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلي أن المحاولة الأخرى التي حدثت على أراضي تركيا.

وقالت: “فرص توقيع معاهدة سلام كانت عالية، لكن المفاوضات انهارت مرة أخرى بسبب الولايات المتحدة التي لم تكن راضية عن التسوية السلمية للصراع. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه حرب أكبر من روسيا من نواح كثيرة، وأكبر من أوكرانيا".

موسكو روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة

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