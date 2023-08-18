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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تنخفض بسبب تقارير تراجع الأرباح ومخاوف ارتفاع الفائدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم بعدما أثرت مجموعة من تقارير الأرباح ‏الضعيفة على المعنويات فضلا عن ارتفاع عائدات السندات في ظل دلائل أخرى ‏على أن البنوك المركزية الكبرى ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% عند الإغلاق ليصل إلى أدنى ‏مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.‏

وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في جميع أنحاء منطقة ‏اليورو بعد يوم من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ‏يوليو تموز والذي كشف عن انقسام حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار ‏الفائدة مرات أخرى.‏

وقال أندرياس بروكنر خبير الأسهم الأوروبية في بنك أوف أميركا "التوقعات ‏المتشددة بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع بعض ‏التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر أيلول ‏‏... حتى أرقام نمو الأجور بقوة في بريطانيا هذا الأسبوع غذت المخاوف بشأن ‏ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع والذي سيكون من الصعب خفضه".‏

وقاد مؤشر القطاع الصناعي انخفاض الأسهم في السوق بشكل عام وتراجع 2.8% ‏متأثرا بهبوط سهم شركة أدين الهولندية لمعالجة المدفوعات 39%.‏

وكانت أسهم قطاعات التكنولوجيا ومواد البناء والسفر والترفيه من ضمن الأسهم ‏التي انخفضت على المؤشر.‏
كما تراجعت أسهم قطاع المنتجات الفاخرة 1.9% إلى أدنى مستوى لها في خمسة ‏أشهر تقريبا مع هبوط سهمي إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين وهيرميس ‏انترناشونال أكثر من 2% لكل منهما.‏

وتراجع أداء المؤشر ستوكس 600، بسبب علامات على تباطؤ النمو في الصين، ‏عن أداء نظرائه في الولايات المتحدة هذا العام إذ ارتفع 6.8% مقارنة مع زيادة ‏ستاندرد اند بورز 14.7%.‏

الأسهم الأوروبية عائدات السندات الأرباح ‏الضعيفة اسعار الفائدة السندات الحكومية

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