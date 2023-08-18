الأسهم الأوروبية تنخفض بسبب تقارير تراجع الأرباح ومخاوف ارتفاع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم بعدما أثرت مجموعة من تقارير الأرباح ‏الضعيفة على المعنويات فضلا عن ارتفاع عائدات السندات في ظل دلائل أخرى ‏على أن البنوك المركزية الكبرى ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.‏

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% عند الإغلاق ليصل إلى أدنى ‏مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.‏

وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في جميع أنحاء منطقة ‏اليورو بعد يوم من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ‏يوليو تموز والذي كشف عن انقسام حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار ‏الفائدة مرات أخرى.‏

وقال أندرياس بروكنر خبير الأسهم الأوروبية في بنك أوف أميركا "التوقعات ‏المتشددة بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع بعض ‏التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر أيلول ‏‏... حتى أرقام نمو الأجور بقوة في بريطانيا هذا الأسبوع غذت المخاوف بشأن ‏ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع والذي سيكون من الصعب خفضه".‏

وقاد مؤشر القطاع الصناعي انخفاض الأسهم في السوق بشكل عام وتراجع 2.8% ‏متأثرا بهبوط سهم شركة أدين الهولندية لمعالجة المدفوعات 39%.‏

وكانت أسهم قطاعات التكنولوجيا ومواد البناء والسفر والترفيه من ضمن الأسهم ‏التي انخفضت على المؤشر.‏

كما تراجعت أسهم قطاع المنتجات الفاخرة 1.9% إلى أدنى مستوى لها في خمسة ‏أشهر تقريبا مع هبوط سهمي إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين وهيرميس ‏انترناشونال أكثر من 2% لكل منهما.‏

وتراجع أداء المؤشر ستوكس 600، بسبب علامات على تباطؤ النمو في الصين، ‏عن أداء نظرائه في الولايات المتحدة هذا العام إذ ارتفع 6.8% مقارنة مع زيادة ‏ستاندرد اند بورز 14.7%.‏