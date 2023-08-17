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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن النزال بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك

إيلون ماسك ومارك
إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أكد المحلل الاقتصادي شادي مشقوق، أنه لا يجب إهمال المشكلات النفسية والاقتصادية بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، وذلك خلال تعليقه على الدعوة إلى عقد نزال بينهما: "الموضوع عبارة عن دعاية ولن يُقام النزال في الغالب، والطرفان مستفيدان مما يحدث". 

 

محلل اقتصادي يتحدث عن النزل بين إيلون ماسك ومارك 

وأضاف "مشقوق"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك مشكلات في سنة 2016 وفي انفجار صاروخ إكس الذي تسبب في حدوث أضرار لقمر صناعي مملوك لفيسبوك، لاحقا كانت هناك مشكلات بين فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا".

 

وتابع: "هناك تلاسن حدث من خلال التغريدات بين الطرفين، والأمثلة كثيرة وكل العالم شاهد عليها"، موضحًا أن الهدف من التلاسن والدعوة إلى النزال هو الهيمنة على الحصة الأكبر من السوق المالي، ففي عام 2021 وصل سعر سهم فيسبوك إلى 400 دولار، لكنه الآن في عتبة 300 دولار. 

 

وواصل: "كان هناك هبوط كبير في أسعار أسهم كبرى الشركات، ولكن يشهد العام الحالي نوعا من الانتعاش وسعر السهم يصعد، وبالتالي، فإن كل شركة من الشركات الكبرى بدأت تستحوذ على حصتها السوقية الأكبر، وكل شركة تعمل في اتجاهين، الأول هو زيادة الدعاية والإعلانات والتحديثات والخدمات حتى تستثمر الشركات عندها، الثاني هو التخلص من سلبياتها عبر اتهام الشركات المنافسة بأنها تعاني من هذه السلبيات".

إيلون ماسك مارك محلل إقتصادي القاهرة الإخبارية مارينا المصري

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