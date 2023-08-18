بركات: أحمد فتحي يملك الإصرار.. وبيراميدز "ناوي ينافس بجد"

أكد محمد بركات ، أن نادي بيراميدز (ناوي ينافس بجد) على البطولات في الموسم الجديد بدليل تعاقداته المميزة في الانتقالات الصيفية.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن بيراميدز أبقى على الخبرات ونجومه الأساسيين وتعاقد مع لاعبين مميزين على رأسهم ثلاثي فيوتشر مهند لاشين ومحمود مرعي ومحمد رضا بوبو.



وأضاف:" وسط ملعب بيراميدز يضم بوبو ومهند بجانب استمرار أحمد توفيق ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومحمود صابر وعبد الله السعيد وهو أمر يمنح المدير الفني حلولاً كبيرة".



وأوضح أن تجديد عقد أحمد فتحي خطوة مهمة لأنه لاعب صاحب خبرات ويملك الإصرار وسيقاتل من أجل المشاركة مع الفريق.