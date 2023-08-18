اسم الله الرحيم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، ليكون تحت عنوان "اسم الله الرحيم".

وينتشر وعاظ الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، في قافلة دعوية بمساجد محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، اليوم الجمعة الموافق 2 من صفر 1445هـ.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع خطبة الجمعة: "اسم الله الرحيم".

كما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 26 مسجدا، منها (23) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 86 ) مسجدًا منها ( 73 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 13 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفي إطار خطة الأوقاف لفرش المساجد تقوم مديرية أوقاف مطروح خلال هذه الأيام بفرش عدة مساجد بالمحافظة.