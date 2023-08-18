الرئيس الصيني يحضر قمة بريكس.. وبوتين في موقف محرج

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سيحضر قمة دول بريكس الأسبوع المقبل في جوهانسبرج، تليها زيارة دولة إلى جنوب أفريقيا.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينج، في بيان إنه خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا من 21 إلى 24 أغسطس، سيشارك شي في رئاسة حوار القادة الصينيين الأفارقة مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا.





وتعد الصين عضوا أساسيا في دول بريكس، والتي تشمل أيضا البرازيل وروسيا والهند.





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قرر عدم حضور القمة بسبب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية له، وفقا لسلطات جنوب أفريقيا.





ويمكن النظر إلى التطور على أنه محرج لبوتين، الذي من المتوقع أن يكون الزعيم الوحيد لبلد في الكتلة الذي لم يحضر.





وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين "قرر المشاركة" في القمة عبر رابط الفيديو، دون تأكيد ما إذا كان ينوي الحضور شخصيا.





وقمة بريكس هي الأولى التي تعقد شخصيا منذ عام 2019 وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه الكتلة إلى أهمية جديدة وسط حرب روسيا في أوكرانيا، وانهيار اقتصاد جنوب أفريقيا وشحذ المنافسة بين العمالقة الآسيويين الصين والهند.





ومن جانبه، أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه يدعم انضمام المزيد من البلدان إلى المجموعة ويعتزم إثارة الموضوع في القمة.





كما كشف وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، أن حوالي 20 دولة تقدمت رسميا للانضمام، بعد تعليقات لولا؛ مشيرا إلى أنه من بين الدول التي ترغب في ذلك الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وإيران وفنزويلا.





وفي مواجهة العزلة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سعت الصين وروسيا إلى توسيع نفوذهما الاقتصادي في البلدان النامية.





وفعلت بكين ذلك جزئيا من خلال بنك التنمية الجديد المدعوم من الصين، المعروف باسم بنك بريكس، الذي يمول مشاريع البنية التحتية في البرازيل وأماكن أخرى في العالم النامي.