عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت إيمي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية نضارة شمسية سوداء، نالت إعجاب متابعيها.

 

ردت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على شائعات وفاة والدها مقتولا التي انتشرت مؤخرا.

وقالت إيمي طلعت زكريا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،: "الموضوع بقى أوفر والذكاء الاصطناعي أصبح مؤامرة على الفن المصري".

 

 وأضاف إيمي طلعت زكريا: "الذكاء الاصطناعي أصبح مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية والفن المصري والفنانين".

وأكملت إيمي طلعت زركيا: "تابعت مروجي الشائعات والفيديوهات التي قاموا بتصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهذه الفيديوهات أشارت إلى قتل العديد من الفنانين وأنهم لم يتوفوا بشكل طبيعي".

 

 ولفتت إيمي طلعت زكريا: "لقيت فيديو لوالدي معمول بالذكاء الاصطناعي به كلام خطير جدا بأن والدي تحدث عن تعرضه للقتل، وبعد الفيديو توجهت لمدرية أمن الجيزة ومباحث الانترنت اهتمت بالموضوع وعملت محضر وأسير في الإجراءات القانونية".

إطلالات إيمي طلعت زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

محتوى فاضح وتشهير.. كيف انتقمت البلوجر هبة السيد من ابنها بعد وقف أرباحها؟

بعد المليار الـ12 من التخزين الرابع لسد النهضة.. ماذا يحدث لمخزون السد العالي

قرار جديد من اتحاد جدة بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

حقيقة تأجيل الدراسة2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5.. التعليم تحسم الجدل

الصحة تكشف عن حقيقة حدوث إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر.. تفاصيل

أول رد من الكويت على زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

رويترز: القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية الكورية ستبحث ردع الصين

بداية من 20 أغسطس.. قرارات مهمة بشأن بعض السلع والمواد الغذائية

ميركاتو الصيف "ساخن"| رواتب فلكية لنجوم العالم.. وهذه أبرز صفقات أندية الدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تؤدي إلى التسمم.. مخاطر الإفراط في تناول الفيتامينات

سعر فستان روبي في قصر البارون يثير ضجة| رقم خرافي

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع الحليب تصيبك بالأمراض

طريقة عمل البصارة بمذاق لا يقاوم| خطوة بخطوة

فيديو

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ