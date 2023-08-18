موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في افتتاح الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره فيردر بريمن، اليوم الجمعة، في افتتاح مسابقة الدوري الألماني 2023-2024.



موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 3 و beIN Sports FR HD 1 و beIN Sports HD 4 TR و beIN Sports 1 HD Premium.



بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن



يستهدف فريق بايرن ميونخ – حامل اللقب الموسم الماضي – بقيادة مديره الفني توماس توخيل مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد خسارة لقب السوبر الألماني أمام لايبزيج، السبت الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم الظهور الأول للوافد الجديد هاري كين بقميص بايرن ميونخ الألماني.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فيردر بريمن:" هاري سيبدأ المباراة الافتتاحية طالما الأمور على ما يرام".

وأضاف:" وجود هاري كين في بايرن ميونخ لديه تأثير إيجابي علينا جميعًا، إنه يبذل كل ما لديه في كل حصة تدريبية ومن الممتع رؤيته أثناء ذلك، قمنا ببعض التدريبات الخاصة لمتابعة جودته وكان مُبهرًا".

في المقابل، يتسلح فيردر بريمن بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري في مباراة اليوم.

ويتربع بايرن ميونخ على عرش قائمة الأكثر تتويجا بالدوري الألماني برصيد 33 لقبا.