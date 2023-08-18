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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مفاجئة لمواجهة التعديات علي أملاك الدولة والبناء المخالف بالإسكندرية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.
 

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شن حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف عدد 3 حالات بناء مخالف بالنهضة والتحفظ علي كمية من الأسمنت وكذا إزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح فضلا عن إزالة حوائط بقرية البيضا المهندسين بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفة بعدد 8 متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار علي مساحة 400م بعزبة نشأت فضلا عن فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة الي فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة منشية الأوقاف والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وواصل حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملاته لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة أعمال بناء بجزء 14 حوض 1 الجمالية منطقة أبيس عبارة عن بناء أسوار على قطعة أرض وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف اعمال هدم بالمحل  الكائن 3 المدينه الفرنسية وكذا ايقاف أعمال بناء غرفة داخل المحل الكائن 64 مكرر شارع مسجد سيدي بشر وتم التحفظ علي المواد المستخدمة في المخالفة فضلا عن فك شدة خشبية بعزبة خطاب والتحفظ علي كمية من حديد التسليح والأخشاب

ونفذ حى الجمرك برئاسة المهندسة نهي خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور الأول العقار الكائن 69 الباب الأخضر ، والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة فضلا عن إزالة سور مخالف بالعقار الكائن 14 الطرودي.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بنجع كاتب فضلا عن إزالة أسوار ومبني من الطوب الأبيض بقريه عثمان بن عفان

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