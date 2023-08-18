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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 675 شخصًا .. قطار الإسكندرية بتبدع يصل لشاطئ إسحاق حلمي

رسومات ونحت على شواطئ
رسومات ونحت على شواطئ الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية  بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال الإدارة العامة للشباب وإدارة الطلائع  يوم ترفيهي لمرتادي شاطيء إسحاق حلمي.

ونحت طلائع الإسكندرية نموذج لعروس البحر و والدلفين و النجوم علي رمال شاطيء إسحاق حلمي  ورسم علي الوجوه ومعرض لمنتجات انديه الفتاه والمرأة علي الشاطئ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف  محافظ الإسكندرية.

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وتضمن اليوم تنفيذ  إدارة الطلائع نحت علي رمال الشاطيء بمشاركه طلائع شعبه الفن التشكيلي بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والنشء والشباب المترددين علي  الشاطيء حيث تم تنفيذ نماذج نحت لقلعة قايتباي ودولفين وعروس البحر
كما نفذت  الاداره العامه للشباب معرض لمنتجات انديه الفتاه والمرأة تضمنت كروشيه واكسسوارات ومنتجات طبيعيه ورسم حناء ورسم علي الوجوه مجانا لمرتادي الشاطيء.


وقالت الدكتورة صفاء الشريف إننا نسعى إلى تقديم أنشطتنا  للمواطنين في كل شارع وشاطيء و ميدان  بالإسكندرية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة وزيادة أعداد المستفيدين. 

وأكدت أن هذه الأنشطة تنفذ  تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية القدرات الابداعية للنشء والشباب، وتتألق عاصمه السحر والجمال وتقدم اروع مفاتنها لرواد شواطئها علي طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الاسكندرية

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