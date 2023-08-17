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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجوم الإسكندرية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يتألقون في البطولة العربية للجودو

نجوم الإسكندرية يتألقون
نجوم الإسكندرية يتألقون في البطولة العربية للجودو

 

تألق نجوم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية في البطولة العربية للجودو، والتي انطلقت بمدينة العلمين في الفترة من 15 أغسطس إلى 18 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، حيث فاز 7 لاعبين بالمراكز الأولى في البطولة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وذكرت المديرية في بيان أن اللاعبين الفائزين بالمركز الأول هم سامية محمد وزن 36 كجم، ورحمة محمد سعد وزن 57 كجم، وفاطمة جابر فتحي وزن 48 كجم، وبالمركز الثاني سلسبيل أبوالحمد وزن 40 كجم، وشروق عبدالوهاب وزن 48 كجم، وعمرو شعبان وزن 46 كجم، وعبدالرحمن عطا وزن 55 كجم.

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وتقدمت الدكتورة صفاء الشريف وأسرة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بخالص التهنئة للاعبين والمدربين ناجى محمد موسى، والمدرب حسن مانجة وإسلام دياب مدير عام الادارة العامة للرياضة وشيماء شعبان مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن تنظيم البطولة بمصر يأتي في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية في إقامة البطولات على أرض المحروسة، بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية، في استضافة العديد من البطولات العالمية، ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

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