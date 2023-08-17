أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 110.8% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)،

وأوضحت المؤشرات المالية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تسجيل صافي ربح بلغ 4.26 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 2.02 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي الماضي إلى 4.8 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 3.53 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل 1.47 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أنشطة الإسكندرية لتداول الحاويات

والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (المعروفة باسم: الاسكندرية لتداول الحاويات) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995.

وتعمل الاسكندرية لتداول الحاويات في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية كما أضافت الشركة الاستثمار العقاري إلى أنشطتها.

يقع مقر شركة الاسكندرية لتداول الحاويات في الإسكندرية و تم تأسيسها في يونيو 1984.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري 35.7 %من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فيما تمتلك شركة الفا أوريكس ليمتد 32% والسعودية المصرية للاستثمار (20.00%)،الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نحو 7.6%.