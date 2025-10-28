قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر
غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز
البحث عن الكنز| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر
لمن ضاق به الحال.. ردد دعاء النبي لفك الكرب وتفريج الهموم
ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته
إصدار عُملات تذكارية «ذهب وفضة» بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد الجندي: مجمع البحوث الإسلامية يربط الإيمان بالعلم في فعاليات أسابيع الدعوة بالجامعات

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أحمد سعيد

أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن أسابيع الدعوة التي تُنظمها اللجنة العليا للدعوة في الجامعات المصرية تُعد منبرًا مهمًا لتجديد الخطاب الديني وتعزيز التواصل المباشر مع الشباب، 

وأوضح الدكتور محمد الجندي أن الهدف منها هو غرس الفكر الأزهري الوسطي، وتفنيد الشبهات، وتفكيك الفكر المتطرف الذي قد يتأثر به بعض الطلاب في مرحلة التكوين الفكري والعاطفي، وأن هذه اللقاءات تُسهم في إعداد خريطة فكرية متكاملة لبناء الإنسان عقديًا وفكريًا وأخلاقيًا، وترسيخ منظومة القيم العليا في المجتمع.

أمين البحوث الإسلامية: نواجه ما يُعرف بالإلحاد الرقمي عبر برامج ووسائل حديثة

وأوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن فعاليات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلامية تُعقد هذا الأسبوع بجامعة المنوفية تحت عنوان "الإيمان في عصر العلم"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يمثل رسالة مهمة تؤكد أن الإيمان والعلم وجهان لعملة واحدة، وأنهما متكاملان لا متعارضان. واستشهد بآيات القرآن الكريم التي تحض على التفكر والنظر في خلق الله، مثل قوله تعالى: “وفي أنفسكم أفلا تبصرون”. 

ونوه أمين مجمع البحوث الإسلامية بأن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يثبت توافق الحقائق العلمية مع الإيمان، وأن كثيرًا من العلماء الغربيين انتهوا إلى الإقرار بوجود خالق لهذا الكون من خلال التأمل في النظام الدقيق للطبيعة.

وأضاف الدكتور محمد الجندي أن مجمع البحوث الإسلامية يواجه ما يُعرف بالإلحاد الرقمي عبر برامج ووسائل حديثة، من أبرزها برنامج "معًا في مواجهة الإلحاد" الذي يُعرض أسبوعيًا، فضلًا عن المحتوى التوعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المجمع يسعى إلى التصدي للفكر المنحرف بالعلم والحوار الهادئ، سواء في الواقع الجامعي أو من خلال الفضاء الإلكتروني.

الدكتور محمد الجندي أمين البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية أمين مجمع البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يكشف تفاصيل هامة عن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي

شريف عامر

شريف عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث لا يتكرر عالميًا.. مصر على موعد مع التاريخ

المتحف المصري الكبير

شريف عامر يطلب جولة خاصة في المتحف المصري الكبير.. والرئيس التنفيذي: تنور في أي وقت

بالصور

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد