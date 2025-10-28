البحوث الإسلامية: الإيمان بوجود الخالق فطرة إنسانية راسخة تظهر في الشدائد

واصل مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث عشر» الذي ينظمه بالتعاون مع جامعة المنوفية، تحت عنوان: «الإيمان في عصر العلم»، برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف وكيل الأزهر د. محمد الضويني، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، حيث عُقدت ندوة بعنوان: «وجود الله بين العقل والفطرة» بكلية التربية الرياضية، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر.

تفاصيل ثالث أيام أسبوع الدعوة الإسلامية البحوث الإسلامية بجامعة المنوفية

أكدت د. رحاب سلامة، وكيلة كلية التربية الرياضية، أن التحركات الميدانية التي يقوم بها الأزهر داخل الجامعات تمثل مبادرة رائدة في بناء وعي مستنير بين الشباب لمواجهة التحديات الفكرية.

وأوضح د. أحمد همام، مدير عام الإعلام الديني بالمجمع، أن الإيمان بوجود الله مغروس في الفطرة البشرية، ويظهر بوضوح في لحظات الشدائد، مؤكدًا أن الإنسان بفطرته يعترف بوجود خالق مدبر، وأن دقة خلق الإنسان دليل عقلي وواقعي على عظمة الصانع سبحانه وتعالى.

فيما أشار د. خالد نصر، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، إلى أن الكون بكل ما فيه من نظام وإحكام شاهد على وجود الخالق، وأن الدليل العقلي والشرعي متكاملان في إثبات هذه الحقيقة، مؤكدًا أن القرآن الكريم يجمع بين الإعجاز البياني والعلمي، بما يبرهن على أنه كلام الله الخالق لا كلام بشر.

وتستمر فعاليات الأسبوع بخطة شاملة في مختلف كليات الجامعة، تتناول موضوعات متصلة بـ«ركائز الإيمان» و«الإلحاد الرقمي» و«الإيمان وبناء الأوطان».