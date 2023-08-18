فوز طلاب مدرسة نور للغات في مسابقة Robot challenge world 2023 العالمية

شاركت (مدرسة نور للغات)، التى تعد إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم الموهوبين والمتفوقين والنابغين وتشجيعهم وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة

و حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على بالمركز الرابع عالميًا في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين ، وحصل الفريق الثاني على المركز الخامس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدرسة نور للغات شاركت فى في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين ، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين ، تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى ١٦ فريق مثل ٢٤ دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند احمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى١٢ فريق مثلوا ١٢ دولة مشاركة.

وجدير بالذكر أن الفريق الأول بالمدرسة فاز بالمركز الرابع، والفريق الثاني فاز بالمركز الثانى على مستوى محافظات مصر في فئة Puck Collect‏ ‏(Junior) في النهائيات المحلية في في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين

وقام الطلاب بتمثيل مصر في النهائيات الدولية لـ في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين ، خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2023.

الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”

الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”

الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”

الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”

الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”