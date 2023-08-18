أمطار غزيرة.. موجة طقس سيئ تضرب المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية اليوم الجمعة، في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظتي الحناكية والمهد ، بدأت الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على محافظة العيص ، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة والتي تصل من ( 47 – 48 ) درجة مئوية تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.

