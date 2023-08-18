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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة.. موجة طقس سيئ تضرب المدينة المنورة

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية اليوم الجمعة، في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.


وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظتي الحناكية والمهد ، بدأت الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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ونبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على محافظة العيص ، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في درجات الحرارة والتي تصل من ( 47 – 48 ) درجة مئوية تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.
 

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