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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة.. الأهلي يصارع برشلونة على بطولة كأس الأبطال الدولية لليد

صدى البلد

يصارع الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني ديفيد ديفيز، نظيره برشلونة الإسباني، في نهائي بطولة كأس الأبطال الدولية والمقامة بالبوسنة خلال الفترة من 14 وحتى 18 أغسطس الجاري.

وصعد المارد الأحمر للنهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى بفارق 8 أهداف عن نظيره مونبيليه الفرنسي بعدما تساوي الفريقين في عدد النقاط "7 نقاط" وذلك بعد اكتساح الشياطين الحمر لفريق سلوجا البوسني بنتيجة 50-26.

فيما تأهل الفريق الكتالوني للمباراة النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية من البطولة الدولية عقب فوزه على نظيره تسليه السلوفيني بنتيجة 36-28.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان في التاسعة وعشر دقائق من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، فيما يسبق هذه المباراة لقاء يجمع بين مونبيليه الفرنسي وفجفودينا الصربي والذي انتزع وصافة المجموعة الثانية من نظيره زغرب الكرواتي بعد الفوز عليه بنتيجة 25-22.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره زغرب الكرواتي.

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