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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية توصي بغلق 82 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، عدة حملات تفتيشية على 476  منشأة تبين أن 82 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 226 محضرا وسحب 69 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1913 كيلو من أغذية متنوعة و418 لترا عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

 

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المعامل المركزية غير صالحة للاستهلاك مراقبة الأغذية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة محافظ الدقهلية

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