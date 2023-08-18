مراقبة الأغذية توصي بغلق 82 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، عدة حملات تفتيشية على 476 منشأة تبين أن 82 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 226 محضرا وسحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1913 كيلو من أغذية متنوعة و418 لترا عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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